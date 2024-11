L’annata agraria instabile non preoccupa Coldiretti Brescia

Una contrazione dell’1,7% rispetto all’anno scorso che non preoccupa gli agricoltori bresciani di Coldiretti.

Annata instabile

Nella sala convegni dell’organizzazione agricola, in via San Zeno a Brescia, è stata presentata l’annata agraria 2023/2024 della provincia, un’annata particolarmente instabile, leggermente in calo come detto, a causa dell’andamento climatico, dell’incidenza dei costi di produzione e delle dinamiche di mercato influenzare anche dalle emergenze sanitarie in corso: peste suina africana, blue tongue e influenza aviaria.

Un anno caratterizzato da una intensa piovosità che ha avuto un impatto negativo sul settore cerealicolo e le colture in campo.

Lo spirito del settore

Dati preoccupanti che non fiaccano però lo spirito di un’agricoltura, quella bresciana, «che rimane una delle più importanti in Italia – ha detto la presidente di Coldiretti Brescia, Laura Falchetti – con i suoi primati sia quantitativi che qualitativi nella produzione di latte vaccino, nell’allevamento di bovini da carne, dei suini e dell’avicoltura in generale».