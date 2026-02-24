Giornale di Brescia
Lancia pietre contro treni e auto, poi aggredisce gli agenti: espulso

Roberto Manieri
Un 45enne nigeriano è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Già espulso in passato, era stato liberato per «incompatibilità alla vita di comunità»
Polizia di Stato
La Polizia di Stato ha arrestato un 45enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale per aver lanciato pietre contro treni e auto in sosta e aver aggredito gli agenti intervenuti.

Il soggetto, già noto alle forze dell'ordine e destinatario di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, era stato espulso in passato ma era stato liberato per «incompatibilità alla vita di comunità».

Il Questore ha emesso un decreto di accompagnamento e trattenimento presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo, in vista dell'espulsione del soggetto.

