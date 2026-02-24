Lancia pietre contro treni e auto, poi aggredisce gli agenti: espulso

La Polizia di Stato ha arrestato un 45enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale per aver lanciato pietre contro treni e auto in sosta e aver aggredito gli agenti intervenuti.

Il soggetto, già noto alle forze dell'ordine e destinatario di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, era stato espulso in passato ma era stato liberato per «incompatibilità alla vita di comunità».

Il Questore ha emesso un decreto di accompagnamento e trattenimento presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo, in vista dell'espulsione del soggetto.