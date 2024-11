L’An Brescia in cabina di regia delle tre piscine comunali

Francesca Marmaglio

Coordinerà parte tecnica, corsi e assistenza ai bagnanti di Lamarmora Mompiano e viale Piave

2 ' di lettura

Nuotatori in corsia - © www.giornaledibrescia.it

La riforma dello sport, con nuove norme che regolamentano gli enti e i rapporti di lavoro, ha messo in difficoltà molti. Non solo le società sportive, ma anche quelle cui è demandata la gestione degli impianti. Anche il Comune di Brescia si è trovato costretto ad adottare contromisure: una di queste, in attesa di altre che interesseranno il criterio di assegnazione degli spazi acqua e delle tariffe, interessa le piscine di viale Piave, Mompiano e Lamarmora. Il protocollo È stato infatti firmato