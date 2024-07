L’amore per i viaggi e per le arrampicate: chi era Marica, la 27enne morta a Gavardo

Enrico Giustacchini

Lacrime e sgomento in paese per la scomparsa della giovane, finita contro un guardrail con la sua auto nella notte tra sabato e domenica

La giovane Marica Avanzi in uno scatto pubblicato su Instagram

Profondo cordoglio ha destato a Gavardo la notizia della tragica fine di Marica Avanzi. Notizia che si è diffusa rapidamente, fin dal primo mattino di ieri, gettando nello sconforto non solo quanti la conoscevano, ma l’intera comunità. Un’altra vittima lungo la 45bis: troppi incidenti mortali sulla Gardesana occidentale Ventisette anni, Marica era nata a Gavardo e qui aveva vissuto, dapprima nel capoluogo, per poi trasferirsi nella frazione di Soprazocco, in via Benecco, insieme alla madre Claud