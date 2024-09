L’amministratrice di Sirmione Servizi accende il Consiglio

Non si ferma la polemica sulla nomina della nuova amministratrice unica di Sirmione Servizi, Valentina Raimondi, tanto che arriva sui banchi del Consiglio comunale. Mercoledì sera i due gruppi di minoranza «SìAmo Sirmione» e «Insieme per Sirmione» hanno presentato un’interrogazione congiunta, che torna a chiedere chiarezza sulla scelta della sindaca Luisa Lavelli, e sul futuro della partecipata.

La scelta

«È stata una scelta fatta per competenza, attitudini personali e professionali - ribadisce la prima cittadina -, e anche perché è un ruolo fiduciario. Nella gestione dell’azienda la dottoressa Raimondi è affiancata da professionisti di rilievo. Non c’è nessuna volontà di far assorbire la nostra partecipata da realtà più grandi e in questo momento non è prevista la figura di un direttore generale esterno, ma non posso escluderlo a priori per il futuro».

A scaldare gli animi del consiglio è, però, un’intervista video di un paio di anni fa, caricata su YouTube e diventata virale su WhatsApp negli ultimi giorni. «Raimondi - chiarisce il capogruppo di "SìAmo Sirmione" Marcello Bertoldi - racconta la sua storia, e dice quanto faccia fatica con la burocrazia, e che ha sempre cercato di evitare una situazione lavorativa seria. Ci sembra che non si parta con il piede giusto».

«Nessuno di noi ha nulla di personale contro la dottoressa Raimondi - aggiunge il capogruppo di "Insieme per Sirmione" Roberto Campagnola -. Il nostro intervento fa riferimento alla scelta politica. Dal video in questione emerge un profilo professionale debole per ricoprire il ruolo manageriale e di gestione aziendale così importante e delicato».

«Ritengo - conclude Lavelli - che Raimondi abbia le capacità e le competenze per poter condurre Sirmione Servizi. Vi lascio il tempo di verificarle, e sono certa che ci ritroveremo a complimentarci con il lavoro che avrà svolto. Ne sono certa non per amicizia, ma per la conoscenza di sue capacità e di esperienze fatte in altri ambiti».