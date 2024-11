L’albero di Natale in piazza Vantini a Rezzato accende la polemica

Non appena è stato posato, sui social è scoppiata la polemica. Protagonista l’albero di Natale, che l’Amministrazione comunale di Rezzato ha collocato nella centrale piazza Vantini, sulla quale si affacciano il Municipio e la chiesa.

Le critiche

Motivo delle critiche il plinto di cemento utilizzato come base dell’albero di Natale (che in realtà è solo la cima di un grande abete). Alle polemiche risponde l’assessore alle Attività produttive Angelo Laffranchi, che con Roberta Azzini e Matteo Caldera coordina la macchina organizzativa del ricco calendario di eventi, messo in campo dall’Assessorato alla cultura di Rezzato, per il periodo compreso tra domenica 1 dicembre e il 6 gennaio. Un calendario che ha potuto contare sull’aiuto, anche economico (l’esborso del Comune è stato pari a zero, grazie ai numerosi sponsor) di decine di associazioni del territorio.

La replica

«Il plinto – sottolinea Laffranchi – non è altro che la sede in cui è stato ricavato l’alloggio dell’albero, per garantirne la sicurezza e la stabilità. Per quanto attiene all’albero, in realtà è solo la cima di un abete, frutto di una normale potatura, che permetterà comunque a quell’albero di continuare a prosperare. Quest’anno – aggiunge l’assessore – per le festività di Natale abbiamo voluto promuovere alcune iniziative coinvolgendo le attività economiche, nell’ottica di creare le condizioni per una maggiore partecipazione della comunità. Cerchiamo di favorire i momenti di incontro da vivere in serenità». Il primo appuntamento del fitto calendario è fissato domenica alle 15: si tratta dell’inaugurazione della pista di pattinaggio; dalle 10,30 alle 19.30 ci saranno inoltre i mercatini di Natale presso il rifugio dell’associazione Le Muse.

Il calendario

Martedì 3 dalle 9 alle 12 al mercato di Rezzato ci sarà la bancarella con prodotti artigianali realizzati dal Cdd Natale Elli. Venerdì 6 alle 18,30 apertura serale del Cdd Elli con l’aperitivo e la realizzazione di decorazioni per l’albero di Natale in piazza Vantini.

Domenica 8 dalle 9 alle 12 torneranno i mercatini di Natale delle Muse e, alle 15, in piazza Vantini l’appuntamento sarà con «Magie di Natale», letture a cura della biblioteca Anna Frank e momenti musicali proposti dalla banda comunale. Alle 15,30 si passa al vicino oratorio San Giovanni Bosco con «Arriva Santa Lucia». Alle 16 al bocciodromo di via Milano «Concerto dell’Immacolata» con il Good Job Choir, per tornare alle 17 in piazza Vantini per l’accensione dell’albero. Il programma è scaricabile dai canali social del Comune.