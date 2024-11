L’albero di Natale di piazza Duomo a Milano è un abete camuno di 120 anni

È stato tagliato una settimana fa circa lungo la strada che porta verso la Valle delle Messi e il passo Gavia, ha viaggiato da Ponte di Legno a Milano in tutte queste notti ed è arrivato a destinazione, in piazza Duomo. L’imponente abete di 120 anni, alto 42 metri, è stato issato proprio davanti alla maestosa cattedrale meneghina e nelle ultime ore è stato avviato l’allestimento.

ll trasporto

Per riuscire a trasportarlo, diversi rami sono stati tagliati e ora vanno riposizionati, oltre che rinforzata la struttura. Tutto dovrà essere pronto per venerdì 6 dicembre alle 17, quando è prevista la tradizionale cerimonia di accensione alla vigilia di Sant’Ambrogio. Con tutta probabilità, sarà griffato con i simboli delle Olimpiadi invernali 2026 Milano Cortina. Tutta l’area è stata transennate ed è possibile vedere la parte sommitale della pianta, oltre a due imponenti gru e a un carrello sollevatore.

Un imponente elemento caratteristico della Vallecamonica, simbolo di forza e di resistenza, terrà quindi compagnia nel corso delle festività ai milanesi e ai turisti, tra luminarie e scatti fotografici. L’abete è stato abbattuto per necessità, perché divenuto instabile a seguito del dissesto idrogeologico che ha colpito la località dalignese due anni fa. Una fortunata coincidenza lo ha portato in piazza Duomo, per essere ammirato da tutti.