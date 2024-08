Sul lago d’Iseo è stata sequestrata una barca da 150mila euro

La Guardia di Finanza ha sequestrato una barca di lusso sul lago d’Iseo dal valore di 150mila euro. L’imbarcazione non aveva copertura assicurativa.

È uno dei 48 interventi attuati dalle fiamme gialle ad agosto tra il Garda e il Sebino, intensificati in parallelo all’afflusso maggiore di turisti per le vacanze. In particolare le attività hanno riguardato la repressione di alcuni comportamenti pericolosi per la navigazione, dall’eccesso di velocità al parasailing non autorizzato fino alla mancanza dei corretti documenti a bordo, come appunto nel caso della barca di lusso sul lago d’Iseo.

Questi interventi rientrano nell’ambito dell’operazione Laghi sicuri 2024, che terminerà alla fine di settembre.