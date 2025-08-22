Giornale di Brescia
Lago d’Iseo, ha un malore in acqua mentre si allena: grave una donna

Paolo BertoliRoberto Manieri
È accaduto nella zona di fronte a Iseo: gli amici le hanno praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’elisoccorso
  • Malore in acqua, donna soccorsa a Iseo
    Malore in acqua, donna soccorsa a Iseo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Una donna di circa 60 anni è stata soccorsa attorno alle 19 mentre, con un gruppo di altri nuotatori, si stava allenando per la traversata del lago d’Iseo. La donna ha infatti accusato un malore mentre stava nuotando e si trovava all'altezza del lungolago di Iseo. Immediatamente una barca di passaggio ha prestato soccorso e gli amici hanno avviato il massaggio cardiaco fino a quando il personale dell’elisoccorso di Bergamo, arrivato sul posto, ha preso a bordo la paziente per trasferirla in ospedale.

Le manovre di rianimazione non si sono mai fermate ma solo nelle prossime ore si potrà capire se hanno dato l’esito sperato. Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti anche i carabinieri della stazione di Iseo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Iseo
