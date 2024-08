Laganà: «A Brescia ho vissuto un’esperienza molto positiva»

La prefetta da settembre ricoprirà il ruolo di nuovo direttore dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

La prefetta Maria Rosaria Laganà - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Maria Rosaria Laganà a Brescia ci tornerà da turista («perché non sono riuscita a visitarla in tutta la sua bellezza»), ma anche per mantenere quei legami che in questi quasi tre anni da prefetta è riuscita a creare. «È una mia consuetudine - dice - ritrovare le belle persone che incontro nelle città dove opero, com’è successo a Treviso prima o a Pordenone». Gli anni bresciani per Laganà sono stati «molto impegnativi, ma anche di grandi soddisfazioni», un periodo intenso che l’ha catapultata ai