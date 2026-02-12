Giornale di Brescia
Ruba in casa a Palazzolo, poi tenta la fuga: arrestato 33enne

Simone Bracchi
L’uomo, di nazionalità marocchina, è stato visto camminare per strada con delle borse e non si è fermato all’alt dei carabinieri. All’interno dell’abitazione c’erano madre e figlia
Furto a Palazzolo, arrestato il ladro
Furto nel cuore della notte in un’abitazione a Palazzolo sull’Oglio: arrestato un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine. È successo tra le 2 e le 3, in via Don Cremona, nel quartiere di Sacro Cuore.

È qui che i carabinieri della Radiomobile di Chiari hanno visto l’uomo camminare per strada con delle borse. Borse dentro le quali si è scoperto in un secondo momento esserci la refurtiva: rubata nel garage: due trapani con le punte e delle scarpe. Quando il presunto ladro ha visto i lampeggianti delle auto dei militari, invece di fermarsi all’alt, ha tentato subito la fuga, ma per il 33enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e con alle spalle il divieto di fare ritorno a Palazzolo, non c’è stato nulla da fare.

È stato fermato e arrestato per furto aggravato. L’uomo poco prima aveva svaligiato una casa del quartiere: all’interno c’erano madre e figlia, che hanno sentito i rumori e chiamato subito il 112.

Argomenti
furtocasaarrestatoPalazzolo sull'Oglio
