Ruba in casa a Palazzolo, poi tenta la fuga: arrestato 33enne

Furto nel cuore della notte in un’abitazione a Palazzolo sull’Oglio: arrestato un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine. È successo tra le 2 e le 3, in via Don Cremona, nel quartiere di Sacro Cuore.

È qui che i carabinieri della Radiomobile di Chiari hanno visto l’uomo camminare per strada con delle borse. Borse dentro le quali si è scoperto in un secondo momento esserci la refurtiva: rubata nel garage: due trapani con le punte e delle scarpe. Quando il presunto ladro ha visto i lampeggianti delle auto dei militari, invece di fermarsi all’alt, ha tentato subito la fuga, ma per il 33enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e con alle spalle il divieto di fare ritorno a Palazzolo, non c’è stato nulla da fare.

È stato fermato e arrestato per furto aggravato. L’uomo poco prima aveva svaligiato una casa del quartiere: all’interno c’erano madre e figlia, che hanno sentito i rumori e chiamato subito il 112.