Faccia a faccia con il ladro, farmacista lo mette in fuga

L’episodio nella notte tra domenica e lunedì nella farmacia di via Padana Superiore a Opsitaletto

Il segno dell'effrazione

Era di turno per il fine settimana. E passava la notte nella sua farmacia a Ospitaletto. Claudio Ceccon si è trovato faccia a faccia con il ladro entrato dopo aver forzato l’ingresso laterale e, aggrappandosi con tutte le sue forze alla porta, è riuscito a farlo desistere. È lo stesso 70enne titolare dalla farmacia di via Padana Superiore, all’interno del centro commerciale, a raccontare quello che è accaduto: «Ho sentito suonare il campanello, erano le tre della notte tra domenica e lunedì e so