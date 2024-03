Ladro di sci bloccato dai poliziotti al Passo del Tonale

Un ladro di sci è stato bloccato dai poliziotti sciatori dal Passo del Tonale. L'uomo, italiano di 47 anni, è stato notato da un turista alla base della pista Valena mentre cercava di andare via con i suoi sci. Lo sciatore ha chiamato il numero unico di emergenza che ha mandato sul posto la pattuglia in servizio sulle piste per garantire sicurezza e primo soccorso.

Gli agenti hanno rintracciato e bloccato l'uomo e scoperto, nella sua auto, altre due paia di sci che erano di proprietà di un noleggio di Ponte di Legno e di un altro turista che poco prima era stato derubato.

Durante tutta la stagione sciistica la Polizia disloca in 50 località di tutt'Italia pattuglie specializzate che operano con sci e motoslitta e che sono formati al centro alpino di Moena per intervenire in quel tipo di ambiente.