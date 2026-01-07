Giornale di Brescia
Rubano 11 sacchi di pellet, bloccati dal negoziante e dai passanti

Simone Bracchi
Due uomini sono stati infine fermati dai carabinieri e denunciati per furto aggravato. Il colpo in un negozio di Adro
La refurtiva recuperata dai carabinieri
Furto di pellet in un negozio di Adro, ladri sorpresi dal titolare e fermati dai carabinieri. Nella tarda serata di ieri, i militari di Erbusco, supportati dai colleghi di Marone, hanno denunciato due uomini, rispettivamente di 55 e 48 anni per furto aggravato in concorso.
Giunti sul posto, i carabinieri hanno accertato che i due uomini – entrambi pluripregiudicati e residenti nei comuni di Telgate (nella Bergamasca) e Cazzago San Martino – erano stati bloccati dal proprietario del negozio e da alcuni passanti mentre tentavano di allontanarsi.

Secondo la ricostruzione dei fatti, i due uomini, dopo aver forzato il cancello d’ingresso della struttura, si erano introdotti nel deposito esterno asportando 11 sacchi di pellet.
La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

  3. Ricarica la pagina se necessario