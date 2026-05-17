Ladri in azione a Nuvolera: tre attività colpite all’alba

Ladri in azione all’alba a Nuvolera. Intorno alle 5.30 è scattato l’allarme del bar «M’interessi» , in via Papa Paolo VI, vicino alla farmacia e di fronte al supermercato Md. Quasi contemporaneamente, come mostrano anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, tre persone sono entrate anche in due attività adiacenti : Speedy Pizza l’Amalfitana e la lavanderia self service.

Diverse le modalità utilizzate per introdursi nei locali. Nel caso del bar i malviventi hanno sfondato il vetro della porta d’ingresso sotto la galleria, mentre negli altri due esercizi sono riusciti a entrare dal sopraluce delle vetrine, servendosi di un tavolino.

Il bar, già in passato preso di mira dai ladri – l’ultimo furto risale a circa cinque anni fa – era rimasto aperto fino a tarda ora. Proprio per questo i malviventi hanno agito in un orario insolito per questo tipo di colpi, quando evidentemente contavano di trovare ancora denaro nelle casse.

Il bottino

Secondo una prima ricostruzione, i ladri hanno portato via due casseforti: una dal bar e una dalla lavanderia. Nulla sarebbe invece stato sottratto dalla pizzeria, dove la cassaforte potrebbe essere stata lasciata aperta. L’obiettivo, secondo i carabinieri, era con ogni probabilità il denaro contante.

Le forze dell’ordine stanno ora visionando le immagini delle telecamere, che potrebbero rivelarsi decisive per identificare i responsabili. Nella zona, negli ultimi giorni, si registra un aumento di episodi tra furti e danneggiamenti alle auto in sosta, in particolare vetri infranti. Per questo, nei prossimi giorni, sono previsti controlli più serrati sul territorio.