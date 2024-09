Ladri in Motorizzazione, ma il bottino prezioso resta in cassaforte

Brutta sorpresa lunedì mattina negli uffici della Motorizzazione di via Grandi a Brescia. Una banda di ladri nella notte è entrata da una finestra e, al primo piano, ha divelto dal muro due casseforti che poi sono state portate al piano terra, tagliate e aperte con i flessibili. Le due casseforti contenevano solo vecchi documenti e pratiche di vicende ormai obsolete. Negli uffici è stato poi forzato un armadio blindato, che tuttavia conteneva solo cancelleria. Ingenti sono stati invece i danni al camion che funge da Centro Mobile di Revisione, parcheggiato davanti agli uffici del Cpa (Centro prova autoveicoli), che è il palazzo gemello della Motorizzazione che sorge proprio lì accanto.

L’obiettivo del furto

Una cassaforte divelta dal muro in Motorizzazione

I ladri non hanno aperto la cassaforte che custodisce targhe, libretti intonsi e modulistica in carta filigranata dello Stato per le emissioni delle carte di circolazione e delle patenti. Forse erano proprio queste l’obiettivo del furto.

Scendendo poi al piano terra per uscire dalla finestra, i ladri hanno fatto scattare l’allarme e sul posto sono arrivati gli uomini della vigilanza. I malviventi erano già in fuga.