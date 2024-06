Ladri in azione due notti di seguito in comune a Rodengo

Metodi diversi. Mai raffinati. E sempre lo stesso obiettivo. Il denaro, poco, del fondocassa dell’ufficio anagrafe. E danni, parecchi, che pesano sulle casse del comune.

Doppia incursione, due notti di fila, nel municipio di Rodengo Saiano. La Polizia Locale del paese e i carabinieri della stazione di Gussago, competenti per territorio, sono al lavoro per capire chi abbia messo nel mirino la sede comunale di via Ponte Cingoli.

Il primo episodio si è registrato nella notte tra giovedì e venerdì. Qualcuno ha forzato la basculante dell’interrato, quella che da accesso alla archivio e poi, usando un flessibile, ha tagliato la porta antipanico, regolarmente chiusa, che collega il magazzino agli altri uffici.

All’interno i ladri hanno messo tutto a soqquadro e portato via il denaro che era contenuto nella cassa dell’ufficio: poche decine di euro che servono per dare eventuali resti ai primi utenti del mattino. Non sarebbe stato toccato altro, soprattutto sono al loro posto le matrici dei documenti.

La sera successiva, quella tra venerdì e ieri, una nuova incursione, quasi certamente della stessa banda. Questa volta sono stati usati degli attrezzi, una vanga e una zappa, con cui è stata divelta una porta a vetri e nuovamente gli uffici sono stati «fatti passare» alla ricerca di denaro. Come la notte precedente anche questa volta magro bottino e danni ingenti con porte da cambiare e vetri sfondati.