Ladri in azione all’ufficio anagrafe del comune di Botticino

Si sono calati dal tetto dopo aver rotto un lucernario a mazzate e, dopo essersi introdotti nei locali, si sono impossessati del cassetto.

Il furto è andato a segno verosimilmente nella notte tra venerdì e sabato, all’ufficio anagrafe del comune di Botticino, dove ignoti - da capire se un soggetto singolo o più persone - hanno puntato al cassetto, e se lo sono portato via insieme ai contanti (pochi) in esso contenuti.

Null’altro è stato asportato, e documenti e timbri non sono stati violati perché conservati in altro luogo. «Sono state le dipendenti poco dopo le 8 di ieri ad accorgersi di quanto successo - conferma il sindaco Paolo Apostoli -. C’è stata subito grande collaborazione tra il personale comunale. Per ripristinare la situazione è rientrato in servizio anche chi era in turno di riposo: come il personale dell’ufficio tecnico o il comandante della Polizia Locale. Grazie anche all’intervento dei volontari della Protezione Civile e a quello dei carabinieri, è stato rimesso tutto a posto ed in sicurezza».

La denuncia è già stata sporta: agli uomini dell’Arma tocca il compito di far luce su quanto accaduto: «Purtroppo il sistema di video-sorveglianza è carente: è nostra intenzione implementarlo, così come inserire il pos negli uffici che lo richiedano».