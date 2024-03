Ladri in azione a Salò: cassaforte aperta col flessibile, via con 25mila euro in gioielli

Sapevano che avrebbero trovato una cassaforte fornita. Così hanno pianificato il colpo nei minimi dettagli. Hanno atteso che i proprietari di casa uscissero e sono entrati in azione, indisturbati. Il furto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, in via San Giuseppe a Salò.

Azione con il flessibile

I ladri, una volta nell’appartamento messo nel mirino, hanno individuato la cassaforte, azionato il flessibile e aperto un buco nel forziere dal quale hanno prelevato gioielli per 25mila euro. I proprietari di casa hanno scoperto solo al rientro. Immediata la denuncia ai carabinieri di Salò impegnati nelle indagini per risalire agli autori del colpo.