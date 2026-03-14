Sfondano la vetrina dell’argenteria Zanolli, ma restano a mani vuote

Si sono lasciati alle spalle il furgone usato come ariete e danni ingenti ma non sono riusciti a portare via praticamente nulla i ladri che nella notte hanno cercato di mettere a segno una spaccata all’argenteria Zanolli di via Ancona in città.

Il furto

I ladri, almeno tre secondo le prime informazioni, si sono dati alla fuga quando hanno sentito le sirene delle pattuglie dei carabinieri, inviate sul posto dopo che era scattato l’allarme del negozio. Nelle ore successive al tentativo di intrusione, i tecnici della Sezione Investigazioni Scientifiche hanno raccolto tracce e reperti rimasti sul luogo del tentato furto per fornire ai colleghi elementi utili per identificare la banda di ladri entrati in azione.

Per tutta la mattinata i titolari hanno lavorato con i carabinieri per verificare eventuali ammanchi negli espositori più vicini alle vetrate sfondare. Solo nelle prossime ore dunque si potrà avere una più precisa quantificazione della portata dell’incursione notturna, con una stima delle merce trafugata che si aggiunge ai danni già ingenti alle vetrate.