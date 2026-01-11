Giornale di Brescia
Sebino e Franciacorta

Ladri al cimitero di Capriolo: nella notte rubate statue di bronzo

Roberto Manieri
Questa mattina i visitatori del camposanto si sono trovati davanti a una brutta sorpresa. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Chiari
  Il cimitero di Capriolo preso di mira dai ladri
    Il cimitero di Capriolo preso di mira dai ladri - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
Incursione notturna dei ladri nel cimitero di Capriolo. Questa mattina i visitatori del camposanto si sono trovati davanti a una brutta sorpresa: diverse statue in bronzo sono state rimosse e rubate dalle sepolture.

In un caso, per staccare una statua della Pietà montata su un supporto in marmo, i ladri hanno divelto anche la lapide di una tomba vicina di grandi dimensioni, causando ulteriori danni.

Secondo un primo bilancio sarebbero una decina le statue, anche di grosse dimensioni, sottratte nel corso della notte. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Chiari.

Oltre al danno economico per i materiali trafugati, resta la gravità di un gesto che offende l’intera comunità.

Argomenti
