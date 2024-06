Laboratori, gioco dell’oca «ecologico» e molto altro allo Scout Village di Brescia

Un lago, un canneto, un prato fiorito e un piccolo accampamento scout: dove siamo? A Brescia, al parco delle Cave, che questo pomeriggio ha ospitato la prima edizione dello «Scout Village» organizzato dal Gruppo scout Agesci Brescia 7 e dal Comitato difesa salute ambiente (Codisa) col patrocinio del Comune.

Un evento dedicato non solo ai circa 80 membri del gruppo scout che fa capo alla parrocchia di Sant’Angela Merici a San Polo, ma a tutta la cittadinanza, invitata a un pomeriggio alla scoperta del mondo dello scoutismo e della natura: dalle 14 alle 19, gli oltre cento partecipanti al Village, tra cui molte famiglie con bambini non iscritti al gruppo scout, hanno preso parte a varie attività, tra cui un gioco dell’oca «ecologico», laboratori di nodi e lettura di mappe, danze scout e simulazione di un campo tendato estivo, sotto la guida dei capi scout del Brescia 7.

Protagonista della giornata è anche il parco delle Cave, oasi di natura in città: «È uno spazio del nostro territorio che crediamo potrebbe essere ancora più sfruttato dalla popolazione – spiegano i capigruppo Rachele Bazoli e Ezio Carletti –. Ci siamo messi in gioco per farlo conoscere dalle famiglie del territorio, e ci sembra sia riuscito bene vista la partecipazione. Utilizziamo la nostra identità, che è quella dello stare nella natura, per lavorare su questo spazio, che è un bene comune».

Un progetto realizzato con il Comitato difesa salute ambiente di Brescia: «Grazie a una convenzione col Comune, una volta all’anno facciamo un’attività di educazione ambientale al parco, quest’anno abbiamo deciso di farla con gli scout – spiega il consigliere dell’associazione Maurizio Frassi –. Per noi l’educazione ambientale passa dallo stile di vita, e gli scout sono capaci di proporre uno stile di vita essenziale, quindi più vicino al rispetto della natura: uno spirito che si coniuga benissimo con la nostra associazione, che tutela proprio salute e ambiente».