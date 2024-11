La Valle dei Magli di Bienno è la sosta più amata dai camperisti

Bienno, con la sua area di sosta Valle dei Magli, è la migliore in Italia per accogliere i turisti in camper. A decretarlo è stato un sondaggio del Touring Club, che ha vagliato i borghi certificati con la Bandiera arancione, il marchio di qualità turistico-ambientale del Touring, assegnato alle località che godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio e che sanno anche offrire un’accoglienza di qualità.

Bienno, inoltre, ha ottenuto la Bandiera gialla nel 2023, conferita dall’Associazione campeggiatori turistici d’Italia ai piccoli Comuni che offrono e investono nel turismo in movimento, e già quest’anno è balzata in testa alla classifica dei camperisti, avendo la meglio su Sasso di Castalda (Potenza) e Gradara (Pesaro Urbino). A celebrare questa vittoria è stato il numero di novembre della rivista Pleinair, che ha dedicato tre pagine a Bienno, al sondaggio e alla festa nazionale del Pleinair.

La rivista

Bienno – si legge sulla rivista – è uno tra i borghi più organizzati per l’accoglienza, grazie anche al punto informazioni presente nell’area di sosta, che fornisce varie opzioni di escursioni da fare nei dintorni. Vanta inoltre una tradizione artigianale unica, una posizione in mezzo al verde e numerose possibilità di gite nei dintorni.

Leggi anche I quattro borghi bresciani tra i più belli d’Italia

L’area di sosta Valle dei Magli, inaugurata un anno fa, è sempre aperta ed è in grado di accogliere trenta equipaggi; è distante circa duecento metri dal centro, in una zona tranquilla con negozi, bar e ristoranti nelle vicinanze. La rivista del Touring segnala anche cinque esperienze da fare a Bienno e dintorni, tra cui ammirare l’arte nel borgo, esplorare il centro storico, visitare il museo etnografico, organizzare un’escursione in Valcamonica e sul Sebino.

Orgoglio

«Questo sondaggio è motivo d’orgoglio per noi – afferma il sindaco Ottavio Bettoni –, che ancora una volta ci troviamo a essere i più apprezzati in campo turistico. In questo caso siamo ancora più contenti, perché è un’indagine nazionale realizzata da un’associazione autorevole che premia le bellezze dei piccoli paesi, le caratteristiche culturali ma anche il tipo di accoglienza e l’ospitalità. Riceviamo molti complimenti per la nostra area camper, nel 2023 abbiamo ricevuto la bandiera gialla durante la fiera del camper di Parma e ora siamo arrivati primi nel sondaggio nazionale. Direi che l’investimento fatto sta dando i frutti che speravamo di raccogliere».