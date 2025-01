Omicidio di Provaglio: «Matias Pascual non ha mai creato problemi»

Silvia Bulfamante gestisce il bar Lovely di Prevalle dove il 19enne lavorava da marzo scorso

«In paese Matias è amato da tutti. Nessuno riesce a capacitarsi di come possa essere successa questa cosa». Silvia Bulfamante non riesce a trattenere le lacrime mentre racconta di Matias Pascual, il 19enne portato nel carcere di Bergamo con l’accusa di aver accoltellato a morte Roberto Comelli la notte di Capodanno a Provaglio d’Iseo. È la titolare del bar Lovely, a Prevalle, dove il giovane lavorava da marzo scorso. Nato in Argentina, dove in passato si erano trasferiti i bisnonni, Matias è tor