La tinca, regina del lago d’Iseo e protagonista in cucina

Un viaggio immersivo tra vino e tradizione, una striscia di terra che è sinonimo di eccellenze locali. Incastonata tra la città di Brescia e le sponde del lago d’Iseo, la Franciacorta nasconde parti di sé nelle sue pregiate bollicine, negli antichi borghi e nel dolce paesaggio collinare disegnato dalla ripetizione continua dei filari di viti. E se i calici rappresentano un’importante espressione della località, è tuttavia solo attraverso un viaggio dai ritmi lenti che il territorio può essere compreso a fondo, alternando degustazioni in cantina, pranzi e cene a base di prodotti tipici e lunghe esplorazioni.

La tinca al forno

Scegliere un agriturismo in Franciacorta diventa quindi un’ottima soluzione per entrare in contatto con le tradizioni, i sapori autentici e i migliori vini curati in loco. Tra i piatti più gustosi provenienti dalla Franciacorta ci sono la tinca al forno, i casoncelli e il trionfo del luccio. Uno dei piatti più conosciuti è la tinca al forno, tutelato con il marchio di denominazione comunale De.Co. La tinca è un pesce d’acqua dolce di colore verde scuro, la sua carne è saporita e poco calorica (71 calorie ogni 100 grammi).

La preparazione

Preparare la tinca al forno non è facile: viene servita ripiena di grana e un mix di spezie (cannella, noce moscata, chiodi di garofano, sale e pepe) e di aromi (prezzemolo, alloro e aglio in quantità modesta) in una teglia di terracotta bagnata con olio insieme alle foglie d’alloro e ricoperta di burro e di ripieno rimasto. E per assaporarla ogni stagione è quella giusta.

I casoncelli

E poi ci sono i casoncelli alla bresciana. I casonsèi seguono una tradizione lunga più di sei secoli: i primi documenti che ne parlano risalgono al XV secolo; la loro preparazione continua tuttora nelle famiglie bresciane come piatto della tradizione e della memoria, richiede solo un poco di esperienza e ingredienti di qualità. Il casoncello bresciano tipico ha una pasta sottile: nella ricetta più semplice è composto da pochi ingredienti, come pane secco grattugiato, burro e formaggio Grana.