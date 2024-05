La tamponano e si schianta in auto contro l’autobus, morta una donna a Manerbio

Una donna di 64 anni è morta oggi pomeriggio a Manerbio, in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, dopo che l’auto che stava guidando è stata tamponata, si è scontrata frontalmente con un autobus. Per la donna non c’è stato niente da fare ed è deceduta sul posto, nonostante i soccorsi siano stati immediatamente allertati.



Risultano feriti in modo lieve anche due uomini: il conducente del bus, 50 anni, e il ragazzo di 20 anni che era alla guida dell’altra vettura. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale di Manerbio. Non risultano feriti tra i 20 passeggeri a bordo del pullman.