La tamponano e si schianta contro l’autobus a Manerbio: addio a Mariangela Favagrossa

Alessandra Portesani

La 64enne lascia marito e due figli. Indagato per omicidio stradale l’automobilista 20enne. La donna è la sedicesima vittima della strada da inizio anno

Mariangela Favagrossa è la sedicesima vittima della strada da inizio anno - © www.giornaledibrescia.it

È morta, mentre tornava a casa dal lavoro, sotto lo sguardo attonito della cognata, che in quell’istante, per una drammatica e crudele coincidenza, si trovava a bordo di un altro veicolo a pochi metri di distanza dal luogo dell’incidente. Dal luogo in cui la macchina di Mariangela Favagrossa, 64enne originaria di Leno ma da qualche anno residente a Manerbio in una cascina in via Strada per Milzanello, dopo essere stata tamponata da un’altra auto è andata a schiantarsi contro l’autobus, pieno di