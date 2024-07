La storia di Sonia: «Con i contratti temporanei non ci pagano le ferie»

«Ti assumono formalmente part-time 20 ore a settimana, assicurata quattro ore al giorno, e poi ti fanno fare 9-10 ore cinque giorni alla settimana»

1 ' di lettura

Molte donne lavorano in condizioni difficili - Foto Pexels © www.giornaledibrescia.it

Sonia è una donna non ancora quarantenne, cittadina italiana di origine africana. Lavora per una delle tante aziende sotto forma di cooperativa conto terzi in Franciacorta che assume prevalentemente donne, meglio se straniere, per operazioni di montaggio nel settore delle valvole termoidrauliche destinate alle grandi aziende della zona. Sonia lavora da quasi vent’anni nello stesso luogo anche se l’azienda che l’assume ha cambiato almeno una decina di volte ragione sociale. «Il contratto di sommi