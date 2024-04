La spiaggia del Casinò di Gardone riapre ai turisti ma quest’estate il chiosco è off limits

Il destino di Bandiera Blu è inserito nel terzo bando relativo all’assegnazione dello storico edificio

I servizi della spiaggia Bandiera Blu del Casinò saranno riattivati a partire dal 7 giugno. Così prevede il nuovo bando di assegnazione dell’immobile dello storico edificio, il terzo pubblicato dal Comune di Gardone dopo due tentativi andati a vuoto nel 2023 per mancanza di offerte. Ma questa volta si intende assegnare in concessione l’intero immobile, compresa la sede del consorzio Garda Lombardia, fatta eccezione per Palazzo Wimmer, ovvero il salone delle feste che ospita eventi pubblici. I de