La Provincia di Brescia dedica il calendario 2025 ai suoi cantonieri

Si è svolta all’Auditorium Santa Giulia di Brescia la Giornata del Cantoniere, occasione per celebrare l’impegno quotidiano dei 42 cantonieri e cantoniere della Provincia di Brescia, custodi delle strade provinciali.

L’evento è stato promosso dalla Presidenza e dal Comitato Unico di Garanzia della Provincia, anche come segno di riconoscimento e ringraziamento per un lavoro spesso silenzioso ma fondamentale, che assicura sicurezza e continuità alla rete viaria.

Cosa fanno i cantonieri di Brescia

Il corpo dei cantonieri di Brescia è suddiviso in 15 squadre che coprono i circa 2mila chilometri di strade provinciali, pronte a intervenire in ogni momento, di giorno e di notte.

Oltre alla manutenzione ordinaria, i cantonieri bresciani sono in prima linea nelle verifiche dei lavori in corso, nella valutazione dei rischi e nelle situazioni di emergenza, come frane, smottamenti, esondazioni o incidenti.

Una delle protagoniste della giornata è stata Enrica Chiarini, operativa nella zona del Garda e recentemente nominata sorvegliante, prima donna a ricoprire questo ruolo nella provincia di Brescia. Con 28 anni di esperienza, Chiarini rappresenta un esempio dell’evoluzione di una professione storicamente tramandata di padre in figlio.

Durante la cerimonia sono stati omaggiati anche i cantonieri in pensione, una sessantina in tutto, portatori di una memoria storica unica.

La storia dei cantonieri bresciani

La figura del cantoniere ha radici lontane. La sua istituzione risale al 1824, durante il Regno di Sardegna, e si è evoluta nel 1934, quando le Province italiane assunsero le competenze amministrative sulla viabilità. Anche Brescia, allora, si dotò di un proprio corpo di cantonieri, una squadra che negli anni ha visto crescere il proprio impegno e la propria importanza, parallelamente allo sviluppo delle infrastrutture stradali.

Negli anni Venti, con l’introduzione di asfalto e bitume, la rete viaria subì una trasformazione e, con essa, anche il lavoro del cantoniere, che si adattò alle nuove tecnologie senza perdere la propria essenza: garantire collegamenti sicuri, anche nei luoghi più remoti.

Il calendario 2025 della Provincia

A testimonianza del valore di questa figura, la Provincia di Brescia ha scelto di dedicare il calendario del 2025 ai propri cantonieri, raffigurandoli nelle attività quotidiane.

Il calendario 2025 della Provincia di Brescia

Ogni mese è accompagnato da un’immagine e da una testimonianza diretta, per restituire al pubblico una panoramica concreta e sincera di un mestiere che, nonostante le trasformazioni, continua a rappresentare un punto fermo per la comunità bresciana.