La proposta: «Parcheggio piazza Vittoria riservato ai residenti e a chi lavora in centro»

Il parcheggio di piazza Vittoria riservato ai residenti e a chi lavora nel centro storico, con il piano interrato dedicato al deposito delle biciclette. È una delle proposte delle petizione promossa dalla rete di cittadini e cittadine Brescia Al passo coi tempi, con il supporto di tante realtà tra cui Legambiente, Fridays for future, Acli e Fiab. È rivolta alla sindaca Laura Castelletti e al Consiglio comunale: la raccolta firme inizia oggi con i banchetti, ma è possibile scaricare il modulo dal sito di Legambiente, per raccogliere sottoscrizioni, consegnandolo poi nella cassetta della posta dell’associazione, in via Fenarolo.

Cambio di passo

Alla Loggia si chiede un cambio di passo per ridurre il traffico in città e quindi l’inquinamento, dannoso per la salute, il clima e i monumenti. Michele Ghidini dei Fridays for future spiega: «Il parcheggio di piazza Vittoria è frutto della visione della mobilità autocentrica degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso e costituisce un ingiustificato attrattore di traffico, causa di code infinite in via Gramsci, nel cuore del centro storico, facilmente raggiungibile con i mezzi e la rete ciclabile».

Per centrare l’obiettivo, la petizione propone anche di istituire la Ztl permanente, anche di notte, una tariffa più conveniente per i residenti nei parcheggi adiacenti il cuore cittadino, per limitare il numero di auto in sosta, cambiare le tariffe del trasporto pubblico per incentivarne l’utilizzo. «Proponiamo il biglietto unico serale - notturno sulla rete urbana - precisa Ghidini - ticket collettivi scontati, l’introduzione di un biglietto maggiorato del 50% ma con validità di almeno quattro ore anzichè i novanta minuti attuali».