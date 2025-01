La piazza di Gussago diventa un «polo» vintage: arriva il mercatino

Gussago si prepara a dare il benvenuto al mercatino dell’antiquariato, modernariato e riuso, un’iniziativa che promette di arricchire l’offerta culturale e commerciale del paese. La proposta è stata annunciata durante l’ultimo Consiglio comunale dal sindaco Giovanni Coccoli, che ha evidenziato l’obiettivo di trasformare la centralissima piazza Vittorio Veneto in un punto di riferimento per gli appassionati del vintage e del collezionismo.

«Vorremmo inaugurare il mercatino a partire dalla conclusione dei lavori di riqualificazione della piazza (prevista per maggio 2025, ndr)», ha dichiarato il primo cittadino. «Un evento del genere, già presente con successo in località come Iseo e Roncadelle, potrebbe rappresentare un volano per attrarre visitatori e dare nuova vitalità al nostro centro storico. Si terrà una domenica del mese».

Il progetto si inserisce all’interno della più ampia operazione di rinnovamento urbano che sta interessando piazza Vittorio Veneto. Avviati nel giugno 2023, i lavori prevedono un investimento di 5 milioni di euro (fondi Pnrr) per ridisegnare completamente l’area centrale di Gussago.

La scelta di puntare su un mercatino dell’antiquariato non è casuale. Eventi simili, come quello di Roncadelle, stanno registrando un rinnovato interesse, soprattutto da parte dei giovani, attratti dalla riscoperta di oggetti antichi e di modernariato, resa sempre più popolare da programmi televisivi dedicati.

L’annuncio del mercatino è accompagnato da altre novità sul fronte mercatale. Il sindaco ha infatti confermato l’intenzione di raddoppiare gli appuntamenti con il mercato contadino di «Campagna Amica», attualmente in programma ogni giovedì in piazza. Una seconda edizione potrebbe trovare spazio in altre frazioni o zone del paese, come Pratolungo o Ronco, per estendere l’offerta e coinvolgere più residenti.

Gussago, dunque, punta sulla riscoperta dell’antico e del classico e sui sapori di un tempo, come volano di un turismo di prossimità sempre più vivace e interconnesso