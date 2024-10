La perseguita e la minaccia, arrestato stalker 53enne

Dall’anno scorso la donna, una 44enne di Pian Camuno, era perseguitata dall’uomo che voleva a tutti i costi una relazione

2 ' di lettura

La donna ha ricevuto dal suo stalker centinaia di telefonate - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Per paura che le facesse del male si era barricata in casa, bloccando la porta d’ingresso con un divano e un mobile e quella del condominio con una scala. Aveva ancora in mente i calci che il suo stalker aveva dato al portoncino la sera prima e la pistola puntata contro un amico poche settimane fa. Ma la donna, 44 anni, quella porta l’ha aperta soltanto ai carabinieri, che dopo aver raccolto la denuncia hanno potuto arrestare in flagranza differita l’uomo, 53 anni già noto alle forze dell’ordine