La perizia dello stadio Rigamonti di Brescia: il documento

Quarantasei pagine intestate Praxi – società di valutazione – che raccontano punto per punto quanto vale lo stadio Rigamonti di Brescia. Così si compone la perizia richiesta della Loggia a gennaio e arrivata ieri a destinazione. Per la società di Torino (ingaggiata dal settore Valorizzazione patrimonio pubblico) lo stadio di Mompiano vale circa 16 milioni di euro. La cifra, in realtà, oscilla: il valore medio (stando all’incrocio dei diversi parametri) è di 16,8 milioni, ma c’è un 10% che «balla». La forbice va dunque dai 15.120.000 euro ai 18,4 milioni, a seconda che si sottragga o si sommi quel delta del 10%.

Nel documento vengono presi in considerazione «i fabbricati, comprensivi delle aree e degli impianti generici di diretta pertinenza (elettrico, termico, idrico, ecc.); sono invece rimasti esclusi dalla valutazione le attrezzature, i documenti, gli archivi ed in generale quanto contenuto negli immobili di cui si tratta» si legge.

Indagini di mercato

Per compilarla sono state inoltre effettuate specifiche indagini di mercato inerenti a questa tipologia immobiliare «anche interpellando, con la necessaria riservatezza, intermediari ed operatori del settore immobiliare e verificando, ove possibile, casi di contratti di concessione stipulati dalle amministrazioni comunali con le società sportive. Tali informazioni hanno integrato ed aggiornato la banca dati sul mercato immobiliare già in possesso della nostra Società. Per quanto concerne l'individuazione catastale e le consistenze dei beni in oggetto, ci siamo avvalsi della documentazione fornitaci dal Committente senza effettuare ulteriori verifiche, presupponendo quindi che quanto trasmessoci sia esatto e completo».