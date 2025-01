«La passerella a Sale Marasino? È una bruttura, fermiamola»

Per qualcuno l’idea di costruire un nuovo tratto di lungolago su passerella sopra il lago è una «bella novità che potrebbe rendere Sale Marasino più attrattiva e turistica, garantendo sicurezza a chi transita». Per altri il nuovo manufatto sarebbe «una bruttura paesaggistica, dannoso e non destinato a migliorare la sicurezza».

Che sia vero il primo modo di intendere la questione, che lo sia il secondo, o che lo siano un po’ entrambi, il capitolo «passerella» per Sale Marasino è di quelli forti, destinato a segnare in un verso o nell’altro lo sviluppo del paese e a scaldare gli animi di chi lavora per favorirlo o per osteggiarlo.

Dopo la presa di posizione del Comune, che il mese scorso ha mosso i primi passi assegnando gli incarichi per un’indagine geognostica e per le relazioni geologica e geotecnica, negli ultimi giorni i cittadini contrari all’opera si sono riuniti e hanno deciso di costituire un comitato, attraverso cui far valere le loro ragioni e capire come agire per contrastare l’azione dell’amministrazione comunale.

I membri del nuovo gruppo avrebbero già anche deciso di dare seguito alla loro volontà organizzando una seconda riunione, in programma per la prossima settimana. Dal primo incontro sono emerse idee per migliorare la sicurezza della strettoia di via Roma e via Dante senza bisogno di costruire la passerella, in parte in linea con quelle espresse di recente anche da Legambiente del Basso Sebino. Tra queste il posizionamento di limitatori di velocità che impediscano di affrontare la strettoia sopra i 30 chilometri orari, e la sistemazione di un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale. Secondo quanto spiegato nei primi documenti pubblicati dal Comune, l’intenzione dell’amministrazione è realizzare un manufatto su pali infissi nel fondale del lago, per formare un percorso ciclo-pedonale alternativo alla ex 510 sebina, dove oggi pedoni e ciclisti transitano al margine della carreggiata su un camminamento ridotto, sfiorato da auto e camion.