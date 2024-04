La ministra Locatelli a Mairano: «Importante fare rete»

La ministra Alessandra Locatelli ha fatto tappa a Mairano. Prima di recarsi in chiesa per la funzione religiosa la Locatelli, ministro per le disabilità, ha fatto visita alla casa degli alpini. Le Penne Nere hanno infatti organizzato una giornata per gli ospiti della scuola Nikolajevka ed il ministro Locatelli ha presenziato all’iniziativa.

«La nostra comunità ha ricevuto la visita istituzionale del ministro Alessandra Locatelli - questo l’intervento del sindaco di Mairano Igor Zacchi -, una persona splendida che da una vita intera dedica il proprio lavoro a chi ne ha più bisogno, con tanto impegno ed umiltà, proprio come i nostri fantastici alpini».

«Sono onorata di essere qui oggi perché è importante fare rete - questo l’intervento del ministro Locatelli - insieme a queste associazioni, come gli alpini, che sono importantissimi per il territorio. Anche perché aiutano e danno un notevole supporto alle persone con disabilità e a chi ne ha più bisogno. A loro il grazie di tutti».