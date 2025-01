La mamma di Matias Pascual: «Si è consegnato e non è un killer»

Il dolore della famiglia: «Appena saputo è andato dai carabinieri». Il pm non contesta aggravanti

Matias Pascual, fermato per l'omicidio di Roberto Comelli

Il figlio che stringe a sé la madre in lacrime. Entrambi travolti da uno tsunami che ha cambiato per sempre la loro vita. L’immagine è quella della madre e del fratello di Matias dopo l’incontro con l’avvocato chiamato a difendere il barista 19enne in carcere con l’accusa di omicidio. La famiglia «Mio figlio non è un killer» ripete, fuori dallo studio legale a due passi dalla stazione in città, la madre del ragazzo detenuto dalla notte scorsa nel carcere di Bergamo dove questa mattina è in progr