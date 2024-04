La Liberazione si celebra anche pedalando per 470 chilometri

In occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile, la Fiab Amici della Bici ha organizzato a Brescia due manifestazioni ciclistiche denominate «Resistere Pedalare Resistere», con l’obiettivo di ricordare la resistenza bresciana e le staffette partigiane. Occasioni in cui la bicicletta, sinonimo di libertà, sarà strumento utile per fare esercizio di memoria, di memoria di uno dei periodi più cupi della storia italiana.

Il primo evento sarà un percorso cittadino da svolgere in sella alle bici (per l’occasione addobbate di bandiera italiana) di 13 chilometri. Percorso che farà tappa nei luoghi della città più significativi per la liberazione con la compagnia del direttore dell’Associazione artisti bresciani, Dino Santina.

La partenza, che sarà giovedì 25 aprile e a cui potranno partecipare tutti i cittadini, è prevista per le 9.15 dal palazzo Martinengo Palatini. Il giro, dopo le diverse tappe previste, terminerà intorno alle 12 in piazza Garibaldi. Incontro che metterà al centro del discorso l’importanza della donna durante la Resistenza e che verrà arricchito da alcune letture di Patrizia Panada, tratte dal libro «La Resistenza delle donne» di Benedetta Tobagi. Inoltre, per approfondire il tema «donne e resistenza» è disponibile in tutta la rete bibliotecaria bresciana una bibliografia a cura della biblioteca di Largo Torrelunga.

Il secondo evento consiste in un percorso decisamente più impegnativo. Saranno 470 i chilometri da percorrere partendo da Brescia, facendo tappa a Ferrara, Argenta e Gabicce, arriverà fino a San Severino Marche.

Tutto nel ricordo della «Banda Mario», un gruppo di partigiani di origine multietnica. Il percorso vedrà la partecipazione di circa 90 ciclisti, di cui 30 bresciani (10 donne) e partirà il 22 aprile dal monumento ai caduti di piazza della Loggia. Rientro previsto nel pomeriggio del 25 aprile, con ritorno a Brescia in treno o in autonomia in bicicletta.

Alcuni posti sono ancora disponibili. Chi volesse partecipare al viaggio in sella può farlo contattando direttamente la Fiab.