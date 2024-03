La Guardia di Finanza indaga sul ragioniere del Comune di Verolavecchia

Le verifiche sono partite nel Cremonese: nel mirino ammanchi di denaro e discrepanze nei conti pubblici

Una pattuglia della Guardia di Finanza - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

L’indagine è doppia: nasce da Cremona, all’interno di un’unione di Comuni per la precisione, e approda a Brescia, nel Municipio di Verolavecchia. Il minimo comune denominatore sta in una figura professionale fino a pochi giorni fa (e da anni) al lavoro in entrambi gli enti: il responsabile della Ragioneria che, proprio per questo, non è più - al momento - in servizio. A Cremona l’incarico è stato riassegnato a un nuovo professionista, a Verolavecchia il Comune ha emesso in prima battuta una «rev