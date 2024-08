La Franciacorta piange Monica Bombardieri, veterinaria dal cuore d’oro

La Franciacorta piange la veterinaria Monica Bombardieri: 55 anni, veterinaria generosa, è morta ieri a 55 anni. Era conosciuta in tutto l’Ovest bresciano sia per la sua attività professionale che per l’impegno quotidiano nel sostegno del mondo animale.

Una missione condivisa, con disponibilità e professionalità, assieme a numerose associazioni franciacortine che aiutava, che la ricordano così: «Se in tutti questi anni abbiamo potuto fare la differenza, aiutare anime senza colpe, limitarne la sofferenza è perché tu eri al nostro fianco. Hai fatto la differenza nella lotta al randagismo felino e non solo. Ci mancherai Monica, eccome. Grazie per tutto il supporto che ci hai dato. Sotto quel camice verde c’è sempre stata una grande e unica donna».

Parole di cordoglio arrivano anche dal Comune di Rovato («una vera veterinaria dei dimenticati e degli ultimi» l’ha ricordata l’assessore Pieritalo Bosio), e dai banchi dell’opposizione con il Pd che è stato guidato per alcuni anni dal marito Massimo Gianelli. I funerali saranno celebrati venerdì alle 10 a Santa Maria Assunta.