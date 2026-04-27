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La Fenice rompe con Beatrice Venezi: stop collaborazioni

La decisione arriva poco più di 24 ore dopo l'ultima polemica di cui è stata protagonista la direttrice d’orchestra, esplosa per via di una sua intervista pubblicata sul quotidiano argentino La Naciòn. Le accuse di nepotismo sono state fatali
Beatrice Venezi - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Beatrice Venezi - Ansa © www.giornaledibrescia.it
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Beatrice Venezi non avrà più alcun incarico alla Fenice di Venezia. Dopo mesi di polemiche e proteste, la Fondazione ha comunicato la decisione di «annullare tutte le collaborazioni future» con la direttrice d'orchestra, indicata lo scorso autunno come futura direttrice musicale del teatro. Una scelta che, spiega il sovrintendente Nicola Colabianchi, «è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione e della sua orchestra». Il ministro della Cultura Alessandro Giuli «prende atto della decisione di Colabianchi, assunta in autonomia e indipendenza - sottolinea - e conferma al sovrintendente de La Fenice la sua più completa fiducia».

La decisione arriva poco più di 24 ore dopo l'ultima polemica di cui è stata protagonista Venezi, esplosa per via di una sua intervista pubblicata sul quotidiano argentino La Naciòn. «Io non ho padrini - aveva detto, rispondendo alle domande del giornalista -, questa è la differenza. Non provengo da una famiglia di musicisti. E questa è un'orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio».

Un'affermazione dalla quale già sabato Colabianchi aveva preso le distanze. Le proteste da parte delle maestranze del teatro veneziano per una nomina avvenuta, a loro giudizio, con modalità poco trasparenti e per un curriculum «non comparabile» a quello dei precedenti direttori musicali, da mesi hanno travolto direttamente anche lo stesso sovrintendente, con diverse richieste di dimissioni.

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