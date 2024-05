La famiglia Petteni al fianco della Croce Bianca di Brescia nel ricordo di Davide

Il ricordo di Davide Petteni è ora impresso anche dentro la Croce bianca di Brescia. Tredici anni fa il diciottenne perdeva la vita in un tragico incidente stradale e oggi la sua famiglia ha voluto donare un’auto per il trasporto di sangue e plasma e due sedie motorizzate per il trasporto dei pazienti alla sede storica dei soccorritori di via fratelli Bandiera.

«Cerchiamo di sviluppare diverse iniziative nel ricordo di Davide - spiegano il padre Antonio e il fratello Pietro -: ci piace pensare che non sia fermo e che possa girare per il mondo. Può sembrare un pensiero puerile, ma per noi è importante perché vuol dire che sta ancora facendo qualcosa. Anche se un po’ casuale, questo dono è molto sentito e ci fa ancora più piacere sapere che potrà generare cose positive».

Una mano tesa dalla famiglia Petteni verso la comunità bresciana. Un aiuto concreto nel nome di Davide. «Per noi questi doni sono fondamentali - sottolinea la presidente della Croce Bianca di Brescia Umberta Salvadego -: facciamo tanti km all’anno e un’automobile in più è indispensabile, le sedie motorizzate sono poi dei presidi utilissimi per trasportare i pazienti in sicurezza, senza troppa fatica per gli operatori.

La morte di Davide ci aveva colpito molto e tutti abbiamo vissuto l’accaduto con partecipazione: credo che questo modo di superare il dolore per una famiglia sia il modo migliore per ricordarlo».