La diretta della Veglia pasquale del Sabato santo in Duomo

La Redazione Web

Alle 21 la celebrazione è trasmessa in diretta su Teletutto e si può vedere in streaming anche in questo contenuto

⬤ In diretta su Teletutto

A A Riduci Ingrandisci Se durante il Sabato santo non ci sono messe, la sera alle 21 si svolge invece in Duomo la Veglia pasquale che ricorda la resurrezione di Cristo (con l’affascinante liturgia del fuoco): si ripercorrono gli eventi principali della salvezza dell’Antico Testamento e i fedeli rinnovano le promesse del battesimo. Un appuntamento atteso, che Teletutto trasmette in diretta e che è visibile anche in questo contenuto, che fa da prologo alla domenica di Pasqua, conclusione della Settimana santa. Pur non facendone tecnicamente parte durante la messa di domani si celebrerà «il compimento pieno della resurrezione di Cristo».

