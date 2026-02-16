Giornale di Brescia
La «Dama del Giornale» conquista il Carnevale di Rezzato

Francesca Zani
Abito di pagine stampate e cappello di rose di carta: creatività e risate in piazza Vantini, tra carri originali e pubblico in festa
L'abito da dama realizzato con copie del Giornale di Brescia © www.giornaledibrescia.it
L'abito da dama realizzato con copie del Giornale di Brescia © www.giornaledibrescia.it
Se il Carnevale 2026 di Rezzato fosse stato un giornale, avrebbe meritato un’edizione straordinaria. Ieri piazza Vantini si è trasformata in una redazione a cielo aperto: musica, coriandoli come pioggia di primavera e maschere pronte a conquistare la prima pagina.

La festa di carnevale a Rezzato © www.giornaledibrescia.it
La festa di carnevale a Rezzato © www.giornaledibrescia.it

Erano tutte curate e originali. Ma una, più di altre, ha attirato l’attenzione. È la «Dama del Giornale», al secolo Michela Ruffini. Elegante e ironica, ha sfilato con un abito interamente realizzato con fogli del nostro giornale. Pagine sovrapposte con precisione fino a comporre una ampia gonna a crinolina. A completare l’insieme, un cappello a tesa larga decorato con rose di carta stampata.

Un lavoro di creatività e manualità perfettamente in tema con il carro che la ospitava, «Il giro del mondo in 80 giorni», realizzato dal gruppo di volontari e catechisti della parrocchia di San Carlo. A coordinare il progetto è stata Massimiliana Ferrari che, con la figlia Giulia e la suocera Mariateresa Casati, ha confezionato l’abito. Con tutte quelle pagine addosso, il viaggio intorno al mondo si poteva compiere anche leggendo.

Virle Airlines, il carro vincitore della sfilata di carnevale © www.giornaledibrescia.it
Virle Airlines, il carro vincitore della sfilata di carnevale © www.giornaledibrescia.it

Applausi anche per gli altri protagonisti della sfilata: il Gruppo San Giovanni Express della parrocchia di San Giovanni e i Pinguini, gruppo degli adolescenti delle tre parrocchie. A conquistare la vittoria del Carnevale 2026 è stato però il carro «Virle Airlines», compagnia aerea immaginaria che ha fatto decollare le risate della piazza.

A Rezzato il Carnevale non è stato soltanto una festa. È stato un esercizio di fantasia condivisa, capace ancora una volta di coinvolgere l’intera comunità.

