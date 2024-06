La Croce Rossa di Brescia festeggia 159 anni assegnando 250 benemerenze

Ci sono emozioni che non si dimenticano e si trasformano in commozione. Gli anni del Covid hanno segnato molti, anche chi in quel periodo ha lavorato per il bene comune. Per il suo 159esimo anniversario di fondazione, la Croce Rossa di Brescia ha organizzato una cerimonia che è stata l’occasione anche per consegnare 250 benemerenze a chi durante la pandemia ha aiutato gli altri. Nella sede in via Bainsizza la presidente Carolina David accompagnata dai suoi consiglieri ha consegnato pergamene e medaglie a volontari, dipendenti, aziende e privati che durante l’emergenza sanitaria si sono spesi per aiutare.

«L’abbiamo chiamato “Il tempo della gentilezza” perché anche dal dolore, dalla sofferenza siamo riusciti a ricavare qualcosa di buono – dice la presidente -: dobbiamo ringraziare tutti perché in quel periodo siamo rimasti in piedi restando uniti e abbiamo scoperto il lavoro di rete collaborando con molte realtà del territorio».

L’impegno durante la pandemia

L'amministratore delegato di Editoriale Bresciana, Mauro Torri, mentre ritira il riconoscimento © www.giornaledibrescia.it

Un periodo difficile che ha visto il comitato bresciano spendersi in varie attività: «Era il 21 febbraio 2020 e nel pomeriggio è scattata la massima allerta – racconta David -. Abbiamo fatto le 3 del mattino per riorganizzare tutte le attività con un consiglio che era appena stato eletto. Abbiamo lasciato a casa i volontari più anziani per tutelarli e loro ci hanno supportato da lontano. Tutto ciò che ricevevamo lo condividevamo, dai presidi sanitari alle donazioni. È stata solidarietà circolare. È di quel periodo il tavolo alimentare che ci ha unito a Caritas e all’associazione Mare Mosso».

Gli anni del Covid si sommano a tutte le emergenze che Croce Rossa ha dovuto affrontare dalla sua fondazione sia in Italia ma anche in molti Paesi nel Mondo, dalle Guerre Mondiali a quella del Kosovo.

Fra le aziende premiate ieri con l’onorificenza anche il nostro Gruppo Editoriale che ha ritirato l’attestato e la medaglia con l’amministratore delegato Mauro Torri.