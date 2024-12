La creatività dei giovani a Palazzo Martinengo con il progetto «BE In HU-BS»

Arte, danza, musica, teatro, performance, letteratura, esposizioni immersive, poesia, percorsi drammatizzati, flash mob, animazioni, illustrazioni, laboratori creativi per i più piccoli. Negli ultimi sei mesi, grazie alle proposte artistiche di cento ragazzi, Palazzo Martinengo è diventato un macro contenitore per la creatività dei giovani.

Proprio agli under 35 era rivolto il progetto BE in HU-BS Martinengo, un talent nato dall’idea dello Young Board della Fondazione Provincia di Brescia Eventi che ha consentito ai ragazzi di candidare la propria idea (57 quelle arrivate in totale) e dare vita, attraverso le 37 proposte selezionate, a un vero e proprio palinsesto culturale in risposta alla domanda «E tu dove sei?».

Le origini

«Tutto è nato nel 2019, dalla partecipazione al bando Cariplo “Luoghi di innovazione culturale” per realizzare a Palazzo Martinengo un hub culturale per un’attività espositiva di nuova generazione, avviato con un primo progetto pilota nel 2021 – ricorda Nicoletta Bontempi, presidente della Fondazione Provincia di Brescia Eventi –. Un percorso che si è arricchito nel 2023 con la call to action rivolta agli under 35 per sottoporre la propria idea culturale da realizzare nel palazzo».

«Il progetto ha risvegliato nei giovani il senso di appartenenza, percependo gli spazi di Palazzo Martinengo non solo come luoghi da visitare, ma anche come spazi da vivere», sottolinea Luisa Copeta, coordinatrice dello Young Board.

Sguardo al futuro

Sono stati tanti i temi affrontati dalle proposte artistiche dei ragazzi, dall’introspezione alla figura della donna, dalla gioia della condivisione alla ricerca di un posto nel mondo e di ascolto. A collegare le esposizioni artistiche e le performance, l’allestimento creativo degli architetti Ilaria Alessandri e Matteo Bertolotti. Lo Young Board e la Fondazione guardano avanti. L’auspicio è di poter dare seguito all’esperienza.