La cooperativa Futura di Nave Cortine ha un nuovo mezzo attrezzato

La cooperativa Futura di Cortine può contare su un nuovo mezzo attrezzato per trasportare tre carrozzine. Per acquistarlo sono scese in campo diverse realtà, che hanno dato vita a una gara solidale culminata, venerdì, nella consegna del furgoncino.

La raccolta fondi

A lanciare la raccolta fondi all’incirca un anno fa è stata la onlus La Valle con te presieduta da Maricla Tameni. Diego Bazoli di Orgoglio Bresciano ha fatto da cassa di risonanza, permettendo all’iniziativa di assumere notorietà in tutta la provincia.

A dargli man forte a livello più locale è stato Fortunato Legnante, volontario della cooperativa, che ha distribuito delle lettere di presentazione della raccolta fondi alla quale hanno contribuito privati cittadini, il Tabachì de Möradel, l’edicola bovezzese di Paola e Michela Bussacchini, la valsabbina Oms Saleri, la Bcc di Brescia, gli alpini della Valle del Garza, l’associazione Cenni storici, la sezione bresciana del Team Brixia Club Triumph Regno delle due Sicilie e l’azienda Imaltec Group di Muratello.

Con la cerimonia la cooperativa Futura ha ringraziato tutte queste realtà e anche i volontari dell’associazione l’Alba, sempre pronti a fare da autisti. L’ultimo arrivato è il quinto mezzo della cooperativa e ne sostituisce uno ormai giunto a fine corsa. «Quella di venerdì è stata una festa bellissima e piena di calore reale e spontaneo», commenta la presidente di Futura, Camilla Bonazza.