La ciclovia del Garda prende forma: da oggi a Desenzano un mese di lavori

Saranno certamente meno dolorosi che altrove, ma eccoli qui: oggi partono i lavori per la ciclovia del Garda a Desenzano. Attraverserà praticamente tutto il territorio (pressoché sempre nell’entroterra) e in un batter d’occhio sarà pronta: giusto un mese.

Marciapiedi e dintorni

L’ordinanza della Polizia locale è stata pubblicata martedì e traccia la linea dei cantieri che a partire proprio da oggi prenderanno il via nella capitale del Garda. Avranno, lo si diceva, un impatto ben più modesto rispetto ad altri luoghi: sul basso lago si tratta semplicemente di lavori quasi di manutenzione ordinaria o appena straordinaria di percorsi già esistenti.

Non saranno necessari grandi interventi strutturali, ma si tratterà di dare forma congrua a quel che c’è già: si taglierà qualche siepe per ingrandire marciapiedi promiscui, si toglierà qualche aiuola.

Una situazione ben diversa, insomma, a quella che sembra ormai destinato a vivere l’alto Garda, dove la ciclovia del Garda correrà a sbalzo sulle fragili falesie. Nel suo complesso, lo ricordiamo, si tratta di un mega progetto destinato a toccare le tre sponde del lago, e da quasi un miliardo di euro, molto contestato anche per i costi, oltre che per la sicurezza.

Il percorso

Torniamo però a Desenzano. Dove passa la ciclovia nella capitale? Il percorso arriva sul territorio da località Montecroce, dietro l’ospedale. Da lì raggiunge su un tracciato esclusivo la rotonda delle Vele, costeggiando il Giardino Bagoda e la ferrovia.

Poi, imbocca il sentiero sotto al viadotto, prosegue fino a via Montebaldo, arriva all’ingresso posteriore del Parco del Laghetto e vi entra, passando accanto agli orti sociali, costeggiando il campo da calcio e le piscine. Uscendo dal parco arriva il terzo nodo di complessità (il primo è la zona trafficata delle Vele, il secondo è lo stesso parco del Laghetto, dato che oggi passarvi in sella è vietato): l’arrivo verso la Spiaggia d’oro e la Statale verso Sirmione.

Nell’ordinanza pubblicata l’altro giorno sul sito istituzionale del Comune ci sono tutte le indicazioni relative alla viabilità valide da oggi fino al 3 maggio. Niente che comporti la chiusura definitiva di arterie stradali importanti (l’elenco completo si trova nel testo), e sarà istituito il senso unico alternato in via Dugazze, dall’intersezione con viale Motta fino a quella con via Michelangelo, e in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di via Marconi, sotto al Viadotto.