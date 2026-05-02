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La Chiesa bresciana piange la scomparsa di monsignor Antonio Arcari

Nunzio Apostolico emerito del Principato di Monaco, è mancato venerdì primo maggio. Ospite della Rsa «Elisa Baldo» di Gavardo, avrebbe compiuto 73 anni l’8 maggio. Lunedì i funerali in Duomo a Brescia
Monsignor Antonio Arcari - © www.giornaledibrescia.it
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