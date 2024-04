La Campiani Trail Brescia torna domenica 7 aprile

Torna domenica 7 aprile la Campiani Trail Brescia – 2° Trofeo Brixia Metal Finish, Memorial Pierino Vanoglio, organizzata da Asd Podisti Urago Mella e patrocinata dalla Loggia. La gara podistica, per gli amanti del trail running e non solo, è inserita anche quest’anno nel Challenge Trail Running Uisp Brescia.

Il percorso

Il percorso si snoderà lungo i sentieri collinari che abbracciano Brescia a nord-ovest, sconfinando di volta in volta nei comuni di Collebeato, Cellatica e Concesio. Due i tracciati, uno da 18 chilometri, competitivo, con 950 metri di dislivello, e uno non competitivo da 6 chilometri, adatto a tutti. Il percorso è stato rivisto nella parte finale per regalare ai partecipanti un’esperienza trail ancora più coinvolgente: si evita il tratto lungo il fiume Mella e si resta sempre in quota.

La partenza è prevista dalle 8.30 dalla Brixia Metal Finish di via Collebeato 22.

Una corsa tra le colline bresciane

L’assessore comunale allo Sport, Alessandro Cantoni sottolinea: «Con questo trail si esce dalle mura venete e si ha la possibilità di ammirare il patrimonio naturalistico bresciano».

Lo scorso anno ci furono oltre 300 iscritti, quest’anno si è vicini allo stesso numero. Gabriele Campana, presidente dell’Asd Podisti Urago Mella, spiega: «Nel percorso dello scorso anno c’era una zona poco trail di tre chilometri. Ascoltando anche i consigli di chi ha fatto la prima edizione abbiamo portato tutto l’itinerario in quota».

Il vicepresidente Giuseppe Favaro aggiunge: «Siamo molto orgogliosi di questa corsa perché è nata correndo nel nostro territorio. Ci siamo avvicinati al trail anche perché è promozione del territorio, tutela del verde e dell’ambiente. Parteciperanno anche atleti top». Paola Vasta, che presiede lo Uis Brescia, si dice contenta che «il circuito Trail di Uisp si sta ampliando». Conclude il consigliere comunale Luca Pomarici: «Apprezzo molto l'impronta green della manifestazione».

Le iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito, a Sportland di Elnòs e S. Eufemia. Ci si potrà iscrivere anche la domenica, prima della partenza. Per la partecipazione alla 18 chilometri serve il certificato agonistico.